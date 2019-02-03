ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد حيث صعد المؤشر الرئيسي ” إيجى إكس 30″ بنسبة تغير 0.48% بفارق نقط 18,098.07، كما صعد المؤشر ” إيجى إكس 50 متساوي الأوزان” بنسبة 0.81% بفارق نقط 2,304.95.

وصعد مؤشر “النيل” بفارق نقط 472.91 بنسبة تغير 0.55% ، كما ارتفع مؤشر” إيجى إكس 70″ بنسبة تغير 0.57% بفارق نقط 687.72، وارتفع مؤشر ” إيجى إكس 100″ بنسبة تغير 0.57% بفارق نقط 1,732.61.

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