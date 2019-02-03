وزيرة التخطيط تتفقد مشروع الاستزراع السمكي

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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من كلية الزراعة لإنجاح

مشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية بشمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومثلها من المشروعات.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التخطيط, في بداية زيارتها لمحافظة الوادي الجديد اليوم، الأحد، لمشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ومن جهته, أكد المحافظ أن المشروع مقام بتكلفة 1.7 مليون جنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لمواطني المحافظة، وتوفير الخضروات والفاكهة من الصوب الزراعية, التي تقام على المياه المنصرفة من مشروع الاستزراع السمكي.

ومن ناحية أخري, قامت وزيرة التخطيط بوضع حجر أساس مشروع القرى النموذجية، الذي يتم إنشاؤه على طريق (الخارجة – أسيوط) بالتنسيق بين وزارة التخطيط وعدد من البنوك المصرية، بهدف استيعاب كثافات سكانية جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.. مشددة على دعم الدولة الكامل لمثل تلك المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة وتؤسس لحياة كريمة مستقرة.

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