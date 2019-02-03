شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تطالب بسرعة التسجيل لدى المصلحة فى موعد أقصاه شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية أن يقوم كافة المخاطبين بأحكام قوانين الضرائب بسرعة التسجيل لدى المصلحة فى موعد أقصاه شهر، وذلك تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون. وشدد الجهاز الضريبى على عدم التهاون مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. وأكدت مصلحة الضرائب، أن عقوبة التهرب الضريبى تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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