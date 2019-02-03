شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات يمول المرحلة السادسة للمنافذ المتنقلة بـ160 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن بدء تنفيذ مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة (المرحلة السادسة) والذى ينفذ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلى المصرى بإجمالى تمويل من الجهاز يصل إلى 160 مليون جنيه بهدف تمويل 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة تتيح 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل المشروع على توزيع اللحوم المجمدة بأنواعها والسلع التموينية والبقالة الجافة وتحت إشراف وزارة التموين.

وقالت نيفين جامع، إن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع فى تمويل مشروعات الشباب من خلال مشروعات كبرى ومبادرات قومية تشارك فيها مختلف الجهات والوزارات المعنية لتوفير فرص عمل ناجحة ومستمرة للشباب ولها مردود اقتصادى متميز خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن المشروع يشكل منظومة من التعاون بين جميع الجهات الحكومية لتقديم كافة أنواع الدعم للشباب الحاصل على تلك السيارات.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تلك السيارات قد تم اختيارها طبقًا لمناقصة عامة من خلال كراسة شروط ومواصفات فنية عالية شارك فى وضعها أساتذة متخصصين بكلية الهندسة قسم ميكانيكا سيارات للتأكد من صلاحية تلك السيارات للعمل فى مختلف الأجواء والطرق.

وأشارت جامع، إلى أن تلك المرحلة هى الأكبر فى مقدار التمويل وفرص العمل المتاحة حيث تم تنفيذ 5 مراحل سابقة بتمويل من الجهاز قدره 60 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ 2415 مشروع (سيارة) موزعة على جميع محافظات الجمهورية اتاحت 7245 فرصة عمل دائمة فى مختلف الأنشطة التجارية ومنها توزيع البوتاجاز، اللحوم المجمدة ، توزيع الخضر والفاكهة، توزيع المخبوزات، توزيع البقالة الجافة.