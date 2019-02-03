شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 14234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2307 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 18136 نقطة، فى أولى جلسات تداوله.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1733 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.