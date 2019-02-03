تصل إلى 200 ألف جنيه.. انخفاض أسعار «BMW» في مصر

اليوم الجديد

أعلنت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات BMW في مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة التي شملت تخفيض عدد من الطرازات بنسبة تراوحت بين 25.000 و200.000 جنيه.

وثبت وكيل العلامة الألمانية أسعار عدد من الطرازات وهي، جميع فئات 318i ، 320i، 340i.

بينما خفضت البافارية أسعار الفئة الأولي من 520i 70.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض مليونًا و80.000 جنيه بدلاً من مليون و150.000 جنيه.

كما خفضت الفئة الثانية 50.000 جنيه لتباع بسعر رسمي قدره مليون و325.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بمليون و375.000 جنيه.

وقدم وكيل BMW تخفيضًا يصل إلى 125.000...