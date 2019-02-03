الإمارات تستثمر 34 مليار درهم في السعودية خلال 5 أعوام

تعكس الاستثمارات في السعودية نشاط 122 مشروعاً استثمارياً

الخليج 365 - الإمارات:

بلغ إجمالي استثمارات الإمارات في السعودية 34 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) خلال الفترة 2013-2017، أي خلال 5 أعوام.

وحسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، تعكس الاستثمارات في السعودية نشاط 122 مشروعاً استثمارياً لما يفوق 65 شركة في الإمارات.

وتم الإعلان عن حجم الاستثمارات خلال اجتماع وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على هامش "الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الثاني" الذي اختتمت أعماله في الرياض أخيراً.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة بالمملكة خلال الفترة 2013-2017، وبالمقابل تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز 16 مليار درهم حتى نهاية 2016.

ويتواجد حالياً 33 شركة ومجموعة استثمارية من كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تستثمر في السعودية.

وبلغ إجمالي استثمار البنوك الإماراتية في السعودية 40 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الماضي، من إجمالي الأصول المستثمرة في الخارج والتي بلغت نحو 693 مليار درهم في الفترة المماثلة.

وشهدت الأعوام الستة الماضية زيادة في اللقاءات والزيارات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وتم توقيع 10 اتفاقيات ثنائية و72 زيارة متبادلة.