الأوراق المالية ترصد 415 مخالفة في 2018

الخليج 365 - الإمارات:

بلغ عدد الإنذارات والتنبيهات والغرامات التي فرضتها "هيئة الأوراق المالية والسلع" العام الماضي 415 حالة، هدفت إلى حماية حقوق المستثمرين.

وحسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"، توزعت الغرامات والتنبيهات كالتالي:

بلغ عدد مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها 27 غرامة.

إيقاف 4 شركات مرخصة من قبل الهيئة.

توجيه 272 إنذاراً للجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

توجيه 3 إنذارات بحق مستثمرين.

فتح 13 بلاغاً لدى الجهات المختصة في الدولة، عن الممارسات غير المشروعة المرتكبة والمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

توجيه 6 تنبيهات للجهات المرخصة من الهيئة.

إضافة تنبيه واحد للمستثمرين.

52 طلباً من موضوعات متنوعة تتصل بسوق المال.

6 شكاوى أحيلت إليها على مدار العام.

اكتشاف 31 حالة تلاعب أحيلت إلى إدارة التنفيذ من خلال الرقابة الإلكترونية على التداول، وتضمنت 19 حالة تداول من قبل مطلعين، و10 حالات من تلاعبات السوق الأخرى، وحالتي عمليات استباقية.

وأصدرت الهيئة في يونيو (حزيران) 2017 قائمة تتضمن 21 مخالفة يمنع على المستثمرين والوسطاء والشركات المدرجة القيام بها، وفقاً لأحكام الهيئة المعمول بها وهي:

1- الإسهام أو الترتيب لأي معاملات صورية، لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة.

2- تقديم أي بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر في القيمة السوقية للأوراق المالية، وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.

3- عدم تقديم بيانات أو مستندات يطلبها فريق التفتيش، أو المماطلة في ذلك.

4- عدم التزام شركات الوساطة وكل موظفيها بعدم التصرف في أرصدة العملاء، على وجه يخالف أوامرهم، أو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به.

5- استغلال بيانات وتعاملات وأوامر العملاء، لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة بالشركة أو موظفيها أو الغير، والمحافظة على سريتها "العمليات الاستباقية"، إضافةً لمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة.

6- تضارب المصالح عند مزاولة النشاط.

7- تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح العملاء.

8- عدم التزام شركة الوساطة بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تاريخ التسوية.

9- القيام بأي تصرف أو تعامل من شأنه التغرير أو التضليل بالمستثمرين.

10- الاحتفاظ بأموال العملاء على شكل ودائع ثابتة.

11- الحصول على أي تسهيلات أو قروض مصرفية بضمان تلك الأموال.

12- رهن الأموال المودعة في حسابات العملاء.

13- عدم التزام الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية، بإبلاغ السوق معلومات تؤثر في أسعار تلك الأوراق حال توافرها لديها.

14- عدم التزام الشركات المدرجة في السوق بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها، وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.

15- تقديم الشركة المدرجة لأي بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر في القيمة السوقية للأوراق المالية، وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.

16- عدم إخطار الشركة المدرجة الهيئة والسوق بالتطورات الجوهرية التي تؤثر في سعر الورقة المالية حال وقوعها.

17- عدم الالتزام بالإفصاح للسوق عن نسب الملكية المحددة في نظام الإفصاح والشفافية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي.

18- قيام أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المطلعين بالتداول في فترة الحظر.

19- القيام بتعاملات أو تصرفات من شأنها التغرير والتضليل بالمستثمرين.

20- استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع خاصة له أو للغير.

21- ممارسة النشاط قبل الحصول على موافقة الهيئة والسوق.