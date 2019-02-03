إعمار مصر: لا توجد مفاوضات للاستحواذ على مدينة نصر للإسكان

قالت شركة إعمار مصر للتنمية اليوم الأحد إنها لا توجد أي مفاوضات بين الشركة وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير للاستحواذ عليها.

وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة “أنه لا توجد ثمة مفاوضات بين شركة إعمار مصر للتنمية وبخصوص شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير”.

وقالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان صحفي منفصل اليوم إنه لا توجد ثمة مفاوضات بين شركة إعمار مصر للتنمية بخصوص شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وخلال الشهر الماضي أعلنت أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، التوقف عن استكمال مفاوضات صفقة استحواذ سوديك على مدينة نصر، بسبب عدم الاتفاق على معامل مبادلة الأسهم بينهما.

وكانت شركة سوديك، أعلنت في أكتوبر الماضي، نيتها تقديم عرض شراء إجباري على أسهم مدينة نصر عن طريق التبادل المباشر للأسهم وبما يسمح بعدم شطب أسهم مدينة نصر من البورصة، على أن تتم المبادلة بسهم من سوديك مقابل سهمين من مدينة نصر، بشرط أن تستحوذ سوديك على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم مدينة نصر.

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