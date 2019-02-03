شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تفاصيل أعلى فائدة على 5 شهادات ادخار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد 17% متغير، هى أعلى فائدة فى السوق المصرفية ويطرحها البنك الأهلى المصرى عن طريق 420 فرعًا. ويسرد ”الخليج 365” خصائص أعلى 5 شهادات ادخار فى مصر الآن. - الشهادة البلاتينية - العائد متغير بمعدل 17% - مدتها 3 سنوات - يصرف العائد كل 3 أشهر شهادات المجموعة "ب" ­ - عائد 15.75% - مدتها سنة - يصرف عائدها شهريًا الشهادة البلاتينية - العائد ربع سنوى بمعدل 15.25% - مدتها 3 سنوات - يصرف العائد كل 3 أشهر شهادات ادخار البنك الأهلى المصرى البلاتينية الشهرية - مدتها 3 سنوات - ذات فائدة 15% - يصرف العائد شهريًا الشهادة الخماسية ذات العائد الشهرى - معدل فائدة 13% - مدتها 5 سنوات - يصرف العائد شهريًا

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