شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التجارى بالبرازيل ينظم معرضاً دائماً للمنتجات المصرية لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حالياً المكتب التجارى المصرى بالبرازيل، معرضاَ دائماً للمنتجات المصرية لمدة 6 أشهر، بصالة Space samples بمدينة كامبيناس البرازيلية، وذلك خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتي 21 يوليو 20190.

يضم المعرض معروضات لمنتجات 50 شركة مصرية ويتيح زيارات لرجال الاعمال والمستوردين والموزعين بغرض التعاقد علي صفقات تصديرية مصرية للأسواق البرازيلية.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة ومجتمع الأعمال في مصر لدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية الي اسواق امريكا اللاتينية بصفة عامة والسوق البرازيل بصفة خاصة والتي تعد اكبر دول القارة من حيث المساحة وعدد السكان وقوة الاقتصاد .

وأضاف أنه من المتوقع ان يكون لهذا المعرض اصداء كبيرة لدي مجتمع الاعمال البرازيلي ،مشيراً إلي أن المعرض يضم صناعات الغزول القطنية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والسجاد والاقمشة والاثاث والمنتجات الغذائية والمواسير والكوالين وماكينات الحلاقة واللمبات الكهربائية والمواسير والجرارات الزراعية والرخام والجرانيت .

وأوضح عنتر أن المكتب التجاري المصري بمدينة سان باولو البرازيلية يعمل علي تنفيذ خطة طموحة تستهدف تكرار التجربة خلال الفترة القادمة في مدن اخري بالبرازيل حيث يتم حاليا التواصل مع مختلف دوائر الاعمال للترويج للصادرات المصرية في السوق البرازيلي ، مشيرا إلي أن عدد من الجهات المصرية المعنية بالتصدير تشارك بالمعرض تشمل الهيئة العامة للاستثمار والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية .