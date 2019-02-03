شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 42.61 ريال، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 43.50 ريال طيلة الأسبوع الماضي، حيث انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43.50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 41.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 43.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط