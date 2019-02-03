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شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت راس الخيمة (RAKCC) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الخميس الماضي عند مستوى 0.63 درهم، ثم ارتفع مسجلا اعلى مستوى خلال الجلسة وهو 0.669 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 0.61 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ملامسا بذلك الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم الهام عند 0.55 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.63 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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