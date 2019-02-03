شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف منشأة تسجل منتجاتها في منصة «سابر» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن عدد المنشآت التجارية المسجلة في منصة " سابر " الإلكترونية بلغت حتى الآن أكثر من 5000 منشأة تجارية ومصنع محلي، فيما تجاوز عدد المنتجات الاستهلاكية المسجلة أكثر من 60 ألف منتج استهلاكي معد للاستيراد والبيع داخل السوق السعودي.

وأوضحت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية التي أطلقتها تهدف إلى تسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، علاوة على رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق، مشيرة إلى أن تطبيق سابر قد بدأ على المنتجات الخاضعة للائحة المنتجات التي تعمل بالغاز وملحقاتها، وستدخل بقية اللوائح الفنية تباعا وفق جدول زمني ستعلن عنه الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام " سابر " سيسهم في تقليل تكاليف إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، ويساعد في تسريع إجراءات فسح المنتجات المسجلة، موضحة أنه جاري العمل على ربط منصة سابر مع منصة فسح بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك لتقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية و سيسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية، مثل: تكاليف الأرضيات في المنافذ و تكاليف فحص المختبرات المحلية للمنتجات المستوردة.

وأكدت هيئة المواصفات أن المنصة تُصنف المنتجات بناءً على مكونات وطريقة تصنيعها بغض النظر عن ألوان وأحجام ومقاسات تلك المنتجات، ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية تسجيل منتجاتهم الاستهلاكية حسب فئة المنتج في منصة سابر الإلكترونية ومن ثم استكمال إجراءات طلب شهادات المطابقة لها بكل يسر وسهولة.