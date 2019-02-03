ما هي أبرز صفقات الشتاء الكروي في أوروبا؟

أنفق برشلونة 90 مليون يورو خلال الانتقالات الشتوية 2019

الاقتصادي:

لم تشهد فترة الانتقالات الشتوية في أوروبا "الميركاتو الشتوي"، أي صفقات ضخمة، باستثناء صفقة انتقال الأرجنتيني جونزالو هيجوايين إلى "تشيلسي" الإنجليزي، وكذلك انتقال الهولندي دي يونج إلى "برشلونة".

وأورد موقع "ترانسفير ماركت" المختص بإحصاءات انتقال اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، أن الدوري الإنجليزي "البريميرليج" صرف فقط 205 ملايين يورو (180 مليون جنيه إسترليني) وهي المرة الأولى التي تشهد هبوطاً في السوق منذ 2012.

بالمقابل، كشفت البيانات الخاصة بنظام تسجيل الانتقالات الإلكتروني الخاص برابطة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا" عن وصول إنفاق الأندية الألمانية إلى 70 مليون يورو هذا الشتاء على صفقات شراء لاعبين جدد، وهذا يساوي ما أنفقته هذه الأندية في موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

فيما يلي أبرز الصفقات الشتوية 2019:

1- أنفق نادي "برشلونة" نحو 90 مليون يورو خلال الانتقالات الشتوية 2019، منها 75 مليون يورو للتوقيع مع لاعب "أياكس أمستردام" الهولندي فرانكي دي يونج.

واشترى النادي الكتالوني البرازيلي إيمرسون مقابل 12 مليون يورو من "أتلتيكو مينيرو" البرازيلي، وتعاقد مع المدافع الفرنسي جان كلير توبيدو من نادي "تولوز" الفرنسي مقابل 2 مليون يورو.

2- صرف نادي "تشيلسي" الإنجليزي مبلغ 73 مليون يورو على التعاقد مع لاعبين جدد، أبرزهم انتقال الأرجنتيني جونزالو هيجوايين على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو، وضم المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيتش من نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني مقابل 64 مليون يورو.

3- شهد سوق الانتقالات الشتوية العام الجاري دخول نادي "ميلان" الإيطالي بقوة للمرة الأولى منذ سنوات، وتمكن من التعاقد مع كل من كريستوف بياتيك ولوكاس باكيتا، ودفع 35 مليون يورو في كل لاعب، أي بمجموع 70 مليون يورو.

4- شارك نادي "جوانجزو" الصيني السوق الشتوي هذا الموسم بنحو 67 مليون يورو، بعدما فعّل بند شراء البرازيلي باولينيو من"برشلونة" مقابل 42 مليون يورو، إلى جانب دفع 19.2 مليون يورو لشراء لاعب "بنفيكا" البرتغالي أندرسون تاليسكا.

5- أنفق النادي الباريسي "باريس سان جيرمان" مبلغ 45 مليون يورو بعدما ضم الأرجنتيني لياندرو باريديس من نادي "زينيت سان بطرسبورج" الروسي مقابل 45 مليون يورو.

وشهدت قائمة هذا الموسم دخول نادٍ صيني بقوة خلال الميركاتو الشتوي، وغياب نادي "ريال مدريد" عن السوق بشكل واضح والاكتفاء بصفقات عادية مثل انتقال إبراهيم دياز إلى صفوفه قادماً من "مانشستر سيتي" الإنجليزي.

وسجّل الميركاتو الشتوي 2019، مفاجأة كبيرة تمثلت بانتقال الغاني كيفن برينس بواتينج من نادي "ساسولو" الإيطالي إلى صفوف "برشلونة" الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، وانضمام الأورجوياني مارتن كاسيرس إلى "جوفنتوس" للمرة الثالثة قادماً هذه المرة من صفوف نادي "لاتسيو" الإيطالي.