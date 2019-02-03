صندوق النقد يتوقع نمو صادرات الدولة لـ1.26 تريليون درهم 2019

من المتوقع نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لـ12.3 مليار دولار هذا العام

الخليج 365 - الإمارات:

قدر "صندوق النقد الدولي" قيمة صادرات الإمارات الإجمالية بنحو 1.21 تريليون درهم (329 مليار دولار) العام الماضي، متوقعاً أن تصل إلى 1.26 تريليون درهم (343 مليار دولار) العام الجاري، وأن تنمو إلى 1.29 تريليون درهم (351 مليار دولار) في 2023.

وحسب تقرير الصندوق الذي ورد في "مجلة أموال"، من المرجح أن تصل عوائد الإمارات من صادراتها النفطية إلى نحو 311.58 مليار درهم (84.9 مليار دولار)، بنمو متوقع 13% عن العام الماضي.

وتوقع الصندوق في تقريره ارتفاع عوائد الدولة عبر الضرائب من نحو 166.6 مليار درهم في 2017 إلى 210.5 مليار درهم العام الماضي، وإلى 280.6 مليار درهم هذا العام، وإلى 258.3 مليار درهم بحلول 2023.

وقال التقرير إنه من المتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات خلال 2019 لتصل لـ12.3 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات متوقعة لـ2018 بنحو 11.7 مليار دولار، لترتفع إلى 12.8 مليار دولار العام المقبل، و13.3 مليار دولار في 2021، وإلى 13.9 مليار دولار في 2022، و14.4 مليار دولار في 2023.

ورجح صندوق النقد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3.7% هذا العام مقابل 2.9% العام الماضي، ونموه بنحو 3.6% العام المقبل، مع استقراره عند 2.8% بحلول 2023.

وجاءت التوقعات السابقة في تقرير الصندوق السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في الإمارات حول اقتصاد الدولة العام الماضي.

وتوقع "صندوق النقد الدولي" العام الماضي أن تكون المؤشرات المالية للإمارات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأنه من المحتمل أن تسجل الإمارات فائضاً مالياً بنسبة 1.3% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، و1.2% في 2020، ثم 1.4% في 2021، و1.5% خلال 2022، و1.6% خلال 2023.

ومن المنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي في الدولة زخماً تدريجياً خلال الأعوام القادمة، مدعوماً بالاستثمار المتزايد في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وارتفاع أسعار النفط، وتسهيل إجراءات التكامل المالي، ونمو الاستثمار في البنى التحتية، وغيره من العوامل العالمية.