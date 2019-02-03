مجموعة جنة تنوي افتتاح فندقين جديدين في دبي والشارقة

تركز جنة على دول الخليج بالنسبة للتوسعات المستقبلية

الخليج 365 - الإمارات:

قال الرئيس التنفيذي لفندق "جنة – برج السراب" ريتشارد حداد إن "مجموعة فنادق ومنتجعات جنة" تنوي افتتاح فندقين جديدين في دبي والشارقة، كما تبحث إقامة مشاريع مختلفة بمدينة العين في أبوظبي.

وأضاف حداد لصحيفة "الاتحاد" إن الفندق الجديد المزمع افتتاحه بدبي يقع في مشروع "جنة – دبي كريك" من فئة 4 نجوم، ويتكون من 138 غرفة و10 أجنحة، متوقعاً أن يتم افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري.

ولدى المجموعة وفقاً للرئيس التنفيذي مشروع آخر قيد التطوير في الشارقة وهو أطول برج فندقي، ويضم 330 غرفة تتنوع بين الشقق الفندقية والغرف، متوقعاً افتتاحه في 2020.

وبين أن مجموعة جنة تركز على دول الخليج بالنسبة للتوسعات المستقبلية، وخاصة في السعودية وسلطنة عمان، لافتاً إلى أن أول مشروع خارجي للمجموعة سيكون في سلطنة عمان.

وتتولى مجموعة جنة للفنادق إدارة فندق وسبا "القرم الشرقي" في أبوظبي، وفندق "جنة برج السراب" بمنطقة الميناء، و"جنة بلايس أبوظبي" للشقق الفندقية، كما تدير فندق "جنة بلايس دبي مارينا"، وغيرها.

وتقع مجموعة جنة بصحراء ليوا في الإمارات، وتأسست فقاً لأسس روح الضيافة البدوية، ونتيجة لذلك أصبحت إحدى أهم الشركات في إدارة الفنادق والمنتجعات وأسرعها نمواً بالدولة، وحصلت العام الماضي على لقب أفضل مجموعة فندقية للضيافة الحلال في العالم خلال حفل جوائز السفر العالمية 2018.