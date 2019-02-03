سبوتيفاي تنوي الاستحواذ على شركة أميركية بـ200 مليون دولار

تملك سبوتيفاي حالياً نحو 200 مليون مستخدم حول العالم

الاقتصادي:

تنوي شركة "سبوتيفاي" السويدية للأغاني والموسيقى الاستحواذ على شركة "Gimlet Media" الأميركية إحدى شركات البث الصوتي "بودكاست" وذلك مقابل صفقة بقيمة 200 مليون دولار.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن، المفاوضات بين الشركتين جارية ووصلت إلى مراحل متقدمة بانتظار الإعلان عن الصفقة قريباً.

وأوضحت الصحيفة أن، الصفقة فيما لو تمت بالفعل، ستكون واحدة من أهم المحطات في تاريخ الـ"بودكاست" عالمياً، كون ضخ هكذا مبلغ سيكون في شركة واحدة فقط تقدم خدمة البث والتدوين الصوتي.

وتعد "Gimlet Media" الأميركية ومقرها نيويورك من أهم الشركات التي تنتج العديد من الـ"بودكاست" بمجال التقنية والثقافة، وهي حالياً تقدر قيمتها عند 70 مليون دولار بعد آخر استثمار حصلت عليه قبل عامين.

بالمقابل، شرعت شركة "سبوتيفاي" خلال الفترة الأخيرة الاهتمام أكثر بمجال الـ"بودكاست"، بعدما أطلقت العام الماضي قسم خاص يعرض مؤثرات بصرية مع محتوى البودكاست.

وسمحت الشركة السويدية قبل بضعة أشهر للعموم، بأن يضيفو برامجهم الصوتية لقسم البودكاست ضمن مرحلة تجريبية.

وتملك "سبوتيفاي" حالياً حول العالم نحو 200 مليون مستخدم، وتهدف للتوسع أكثر في مجال البودكاست بعد أن فشلت محاولاتها في دخول قطاع الفيديو.

وتسعى "سبوتيفاي" لإثبات نفسها في سوق الإعلانات، من خلال عائدات برامج البودكاست التي وصلت إلى 315 مليون دولار خلال عام 2017.

وحققت "سبوتيفاي" نجاحاً حتى الآن، وظهرت لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ودخلت إلى جنوب أفريقيا وفيتنام ورومانيا إضافة إلى أسواقها التقليدية.

وتتنافس الشركة السويدية مع الشركة الأميركية "أبل" الأميركية ضمن مجال سوق الموسيقى خاصة في الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق للموسيقى.

وتشير التوقعات أن، تحصل "سبوتيفاي" على 53 مليون مشترك مسجل في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مقارنة مع 11 مليون مشترك فقط في 2018.