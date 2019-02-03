شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك"الإماراتية تمنح "أوكسيدنتال بتروليوم"الأمريكية امتيازا بريا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مع شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" الأمريكية، لترسية منطقة برية جديدة "المنطقة البرية رقم 3"، لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها وقعت الاتفاقية بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.

وتغطي "المنطقة البرية رقم 3"، مساحة تبلغ 5782 كيلومتراً مربعاً، وتقع في منطقة الظفرة بأبوظبي.كما أنها قريبة من حقول "شاه"و"عصب"و"سهل"و"حليبة".

وتعد هذه أول منطقة برية يتم ترسيتها من خلال المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك في أبريل 2018، ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، وتأتي عقب ترسية منطقتين بحريتين مؤخراً في الإمارة.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستحصل"أوكسيدنتال بتروليوم"على 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر 893 مليون درهم، بما في ذلك رسم المشاركة، في استكشاف النفط والغاز في "المنطقة البرية رقم 3".

وعند نجاح عمليات الاستكشاف وتحديد الجدوى التجارية للموارد المكتشفة، سيتم إتاحة الفرصة لـ "أوكسيدنتال بتروليوم"، لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة امتياز الإنتاج.

وستشهد مرحلة الاستكشاف، مساهمة "أوكسيدنتال بتروليوم" مالياً وتقنياً في مشروع المسح "السيزمي" (الزلزالي) الكبير، الذي أعلنت أدنوك عنه العام الماضي.

ويتم التخطيط بعناية لجميع أنشطة الاستكشاف في أبوظبي، بما يضمن تنفيذ تدابير وقائية، واستخدام أساليب وتقنيات متقدمة، تخفف من انعكاسات أنشطة الحفر في المناطق المأهولة بالسكان، أو ذات الحساسية البيئية.

وتتعاون "أدنوك" مع "أوكسيدنتال بتروليوم"، من خلال شركة "أدنوك للغاز الحامض"، التي تم تأسيسها في عام 2010، كمشروع مشترك بين أدنوك، التي تمتلك حصة بنسبة 60%، و"أوكسيدنتال"التي تمتلك حصة بنسبة 40%، بهدف تطوير حقل "شاه" للغاز الحامض، وتعزيز القيمة منه.