شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي المالي يوقع مذكرة تفاهم مع تابعة لـ"تداول" لتعزيز الإدراج المزدوج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية "تداول". وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية السعودية والإماراتية. وسيساهم في تعزيز كفاءة السوق فيما يتعلق بحوكمة عمليات الإدراج المزدوجة الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويدعم السيولة النقدية في السوق ويرفع نسبة التداول لدى المستثمرين. والاتفاقية ستكون منصة جاذبة للمستثمر السعودي والإماراتي والمستثمرين الأجانب على حد سواء وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المستقرة والتنافسية في الأسواق المالية في المنطقة. ووصل عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنهاية عام 2018 إلى 147,412 مستثمر منهم 147 مؤسسة استثمارية وبقيمة تداولات إجمالية (بيع +شراء) بلغت 1.6 مليار درهم خلال العام 2018. وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين البلدين وضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وذلك بهدف تحقيق الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية والاهتمام المشترك. وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" لتعزيز موقعهم المتميز على المستوى الإقليمي وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية في عمليات الإدراج في السوق. كما تأتي تلك الاتفاقية في ظل سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج عدد من الشركات الجديدة بالسوق الرئيسية والثانوية في وقت قريب.

كانت هذه تفاصيل خبر سوق أبوظبي المالي يوقع مذكرة تفاهم مع تابعة لـ"تداول" لتعزيز الإدراج المزدوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.