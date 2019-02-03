شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تخفضان استثماراتهما بالسندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتجهت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة لرفع حيازتهما من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في نوفمبر الماضي.

وأوضحت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية انخفضت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، ليتراجع رصيدها إلى 169.9 مليار دولار، وبنسبة 0.82% عن مستوياتها في أكتوبر السابق له والبالغة 171.3 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وذكرت البيانات أن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية تراجعت إلى نحو 56.3 مليار دولار في نوفمبر 2018 مقابل نحو 57.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الثالث بين الدول الخليجية بنحو 43.854 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.121 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.036 تريليون دولار.