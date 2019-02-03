أبوظبي المالية تزيد في حصتها في قناص للاستثمار لـ20%

استحوذت أبوظبي المالية على 787.4 ألف سهم في الشركة

الخليج 365 - الإمارات:

رفعت "مجموعة أبوظبي المالية" حصتها في "شركة قناص للاستثمار" بنسبة 6.5%، لتصل حصتها الإجمالية في الشركة إلى 20%.

وقالت شركة قناص في بيان على "بورصة لندن" إن "مجموعة أبوظبي المالية" استحوذت على 787.4 ألف سهم في الشركة بقيمة 0.45 دولار للسهم الواحد.

وفي 2012، أطلقت المجموعة المالية قناص للاستثمار المدرجة في "سوق لندن للاستثمارات البديلة"، وتركز الشركة على اغتنام الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج العربي.

وتُعد قناص للاستثمار شركة استثمارية ذات نهاية مغلقة تديرها مجموعة أبوظبي المالية عبر "شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت"، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار.

ومنذ تأسيسها في 2011 تمكنت "مجموعة أبوظبي المالية" من تعزيز مكانتها كمجموعة استثمارية عالمية، تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، وتنشط في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ولديها 4 قطاعات رئيسية هي الاستثمارات الخاصة، والعامة، وأسواق الدين، والعقار.