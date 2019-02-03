شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 3-2-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأحد 3-2-2019 نتيجة توقف التداول على الذهب خلال الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 650 جنيها للجرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب من 1322 دولارا إلى 1317 دولارا أمس، عقب زيادات كبيرة فى سعر المعدن النفيس عالميا خلال الأيام الماضية عقب تثبيت سعر الفائدة فى أمريكا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21: 650 جنيها.

عيار 18: 557 جنيها

عيار 24: 742.85 جنيه

الجنيه الذهب: 5200 جنيه

أوقية الذهب: 1317 دولارا

يقدم ”الخليج 365” خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.