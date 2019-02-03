شكرا لقرائتكم خبر عن دراية ريت يبدأ اليوم صرف أرباح بقيمة 20 مليون ريال على مالكي وحداته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ صندوق دراية ريت، اليوم الأحد، صرف الأرباح المُستحقة عن الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018 (92 يوماً) وذلك بقيمة 20.060 مليون ريال.

وبحسب بيان سابق، منشور على "تداول"، سيتم توزيع الأرباح على مالكي الوحدات على أساس 107.507 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى سعر الطرح الأولي للوحدة تبلغ 1.87%.

ووفقاً للبيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.85% من صافي قيمة الأصول بتاريخ 30 يونيو 2018.

وكان الصندوق قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن فترة الاستحقاق الممتدة من الأول من أبريل 2018 وحتى 30 يونيو 2018 "مدة 91 يوما فقط"، بإجمالي 19.406 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.