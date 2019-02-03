شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب دفعت مصر لتصدر دول القارة من حيث جذب الاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 14% عام 2018، على الرغم من انخفاض الاستثمار فى مختلف دول العالم نتيجة أزمات الأسواق الناشئة وتغير سعر الفائدة الأمريكية. الخليج 365 بنشر 7 أسباب لزيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر الخليج 365 بنشر 7 أسباب لزيادة الاستثمار الأجنبى فى مصر 1 - زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدول الاقتصادية العظمى وحرصه على جذب الاستثمار لمصر وتشجيعه لرجال الأعمال محليا ودوليا. 2 - ارتفع الاستثمار بنسبة 14% ليحقق نحو 8 مليارات دولار عام 2018. 3 - المشروعات العملاقة فى العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس والساحل الشمالى التى جذبت الأجانب. 4 - الإصلاحات التشريعية فى القوانين الاقتصادية وتهيئة وتحسن مناخ الاستثمار ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين. 5 - حرص وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل كافة المنازعات العالقة منذ سنوات وفق توجيهات الرئيس السيسى. 6 - التوسع فى انشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة العامة والخاصة مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات. 7 - الاتجاه إلى الميكنة الشاملة وتأسيس الشركات إلكترونيا وفى وقت محدد.

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أسباب دفعت مصر لتصدر دول القارة من حيث جذب الاستثمار الأجنبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.