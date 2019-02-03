شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت ينخفض وسط الضغوط الإيجابية - تحليل صباحي - 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -8.00 نقطة ، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 5459.22 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .