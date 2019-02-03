شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -23.68 نقطة ، وسط محاولاته ايضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8502.92 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 . عدد أسهم الشركات الرابحة 72 عدد أسهم الشركات الخاسرة 105 عدد أسهم الشركات الثابتة 11 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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