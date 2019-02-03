شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان عند أعلى مستوياته منذ أكثر من عام – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.08% بما يعادل 1.90 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 49.40 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 49.40 .

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