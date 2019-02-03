أهلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 03-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -3.00 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 240.96 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 224.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 224.00 ومستوى المقاومة 240.96 .

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