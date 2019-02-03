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شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وثبات مستوى المقاومة 13.00 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.78% بما يعادل -0.10 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 13.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 11.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.10 ومستوى المقاومة 13.50 .
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