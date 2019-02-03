شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل يلامس مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.40 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليختبر السهم مستوى المقاومة المهم 80.30 ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 80.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 65.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.00 ومستوى المقاومة 83.20 .