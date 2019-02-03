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شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد نجاح سهم كيان السعودية (2350) في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي ارتفاعه الأخير محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.02 ريال ، ليؤكد بهذا الارتفاع على اختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 13.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.20 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 15.00 .
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