شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سلامة (8050) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.18% بما يعادل 0.68 ريال ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 16.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 20.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 20.00 .