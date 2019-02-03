شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي - 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحاول السهم بذلك التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.19% بما يعادل 0.26 ريال ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 11.10 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.52 ومستوى المقاومة 13.00 .