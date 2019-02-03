اميانتيت يجني الأرباح – تحليل صباحي – 03-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اميانتيت (2160) على انخفاض في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 7.45 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 8.94 إلى 5.05) ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.86% بما يعادل -0.21 ريال .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7.45 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 8.11 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.76 ومستوى المقاومة 7.80 .
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