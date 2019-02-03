شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائيه السعودية يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الكيميائية السعودية (2230) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وذلك بدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.43% بما يعادل 1.10 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 32.10 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 36.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.10 ومستوى المقاومة 36.00 .