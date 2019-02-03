- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائيه السعودية يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الكيميائية السعودية (2230) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وذلك بدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.43% بما يعادل 1.10 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 32.10 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 36.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.10 ومستوى المقاومة 36.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر الكيميائيه السعودية يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 03-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.