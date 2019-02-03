شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق سهم إعادة (8200) في آخر جلساته مستوى المقاومة المهم 8.07 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 10.04 إلى 6.10) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.04% بما يعادل 0.24 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.07 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 8.53 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.53 .