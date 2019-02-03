8 أسباب لاستمرار توسع اقتصاد المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزا تقرير مصرفي استمرار الاقتصاد السعودي في التوسع إلى 8 أسباب، في مقدمتها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 2018 بأعلى معدل له منذ مستهل 2016، مدعوما بالتحسن في القطاع النفطي على إثر ارتفاع أسعار النفط، علاوة على دعم القطاع غير النفطي بقيادة قطاعات الخدمات المالية، التصنيع، والخدمات الحكومية، مؤكدا أن السياسة المالية التوسعية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لعام 2019، سوف ينتج عنها نمو في القطاع غير النفطي خلال أرباع السنة الحالية (2019).

وتوقع تقرير شركة الراجحي المالية أن يسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP، والذي دشنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي، إلى جانب مبادرات أخرى مثل مبادرة مستقبل الاستثمار، في زيادة معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين وخلق مزيد من الوظائف في المستقبل القريب.

وأوضح أن البيانات الاقتصادية الشهرية الأخيرة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تشير أيضا إلى أن المؤشرات الاقتصادية للمملكة تظهر تحسنا مستمرا؛ رغما عن المعنويات الاقتصادية العالمية الضعيفة التي تعزى إلى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، بالإضافة إلى المخاوف السائدة حول العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، مبينا أنه مع ذلك، فإن الصين مستمرة في استيراد النفط بمعدل جيد.

واستبعد التقرير أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية، حيث من المرجح أن ترتفع، وقال «مع التزام الحكومة بدعم الاقتصاد وتوقع ارتفاع أسعار النفط، فإن اقتصاد السعودية سيستمر في مسار التحسن».