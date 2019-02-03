شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة سيولة تضرب شركات المقاولات التابعة لوزارة لقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من أزمة حادة فى السيولة أثرت على سداد مستحقات العاملين، وكذلك تأخر تنفيذ عدد من المشروعات مما دفع الجهات المختصة لسحب بعض المشروعات من شركات القابضة للتشييد والتعمير.

وقالت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" إن الوزارة تنسق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبعض الشركات القابضة لحل أزمة السيولة من خلال منح قروض ميسرة من القوابض للشركات التابعة بهدف إنجاز المشروعات خاصة المشروعات القومية منعا لسحبها، وكذلك سداد مستحقات العاملين من المكافآت السنوية والحوافز فى محاولة لامتصاص غضب العاملين خاصة فى شركتى النصر العامة للمقاولات والمقاولات المصرية.