شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0.80 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.78درهم ومستوى 0.83 درهم، منذ بداية العام الحالي، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط