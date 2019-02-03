شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 1.60 درهم، الا انه قلص مكاسبه حيث اغلق عند مستوى 1.57 درهم، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 1.53 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 1.70 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 1.53 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.61 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد