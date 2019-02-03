شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 4 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة الوقي عند 4.25 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 3.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.95 وبين مستوى المقاومة هو 4.11 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد