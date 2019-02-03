شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.50 درهم، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 0.55 درهم، حيث انهى الجلسة عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، ومخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.47 درهم كمستوى اول ثم 0.41 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.55 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط