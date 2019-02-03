شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 4.31 درهم، ليتجاوز بذلك الحد السفلي للسحابة لمؤشر "Ichimoku Cloud" مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية نتوقع معها ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 4.70 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 4.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.24 وبين مستوى المقاومة هو 4.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد