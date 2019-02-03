شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 0.379 درهم، وذلك بعدما لامس الحد السفلي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير عند مستوى 0.36 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، بينما الحد العلوي 0.395 درهم، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، ونتوقع ان يتذبذب السهم بين هذين المستويين خلال الأيام القادمة حتى اختراق السهم لاحد المستويين المذكورين، حيث في هذه الحالة سيتحدد اتجاه السهم القادم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.37 وبين مستوى المقاومة هو 0.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد