شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.98 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية الشهر الماضي، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0.96 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ليعكس بذلك قوة المشترين الحالية والتي نتوقع ان يصعد بالسهم لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 1.07 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.95 وبين مستوى المقاومة هو 1.02 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد