شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج التجاري (KHCB) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات الخميس الماضي اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.641 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.66 درهم منذ بداية العام الحالي، في إشارة الى قوة هذا المستوى، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.59 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.67 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.63 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.64 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط