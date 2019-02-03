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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0.484 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.50 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية، وفي ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر استومكاستيك، مما نتوقع معه بدء عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.45 درهم كمستوى اول ثم 0.42 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.51 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.47 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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