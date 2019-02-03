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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.93 درهم، ثم ارتفع مسجلا مستوى 0.98 درهم، لامس عنده متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي دفع السهم لاسفل ليغلق عند مستوى الفتح والذي يقابل ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم التي يعاني منها المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى الدعم 0.77 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.96 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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