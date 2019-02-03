شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 03-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 5044 نقطة، وذلك بعدم تلقى دعما عند مستوى 5000 نقطة، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ويتقرب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة القوي عند 5080 نقطة، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر "OBV" لذلك نحذر من اختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 5000 نقطة، حيث في هذه الحالة سيواصل تحركه لاسفل لمستوى الدعم التالي عند 4940 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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